Viorica Dancila a anunțat singura varianta prin care pleaca de la Palatul Victoria

Viorica Dăncilă a anunțat că dacă nu va mai avea majoritate în Parlament, ea nu va pleca de la Palatul Victoria. Replica vine după ce președintele Iohannis a refuzat remanierea și a solicitat ca Executivul să meargă în Parlament, pentru vot. ”Un guvern își încetează activitatea dacă primul ministru își dă demisia, iar eu nu The post Viorica Dăncilă a anunțat singura variantă prin care pleacă de la Palatul Victoria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.