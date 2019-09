Viorica Dancila a anuntat faptul ca Ana Birchall a fost revocata din fruntea Ministerului Justitiei

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Birchall are zilele numarate in fruntea Ministerului Justitiei! CCR a decis ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze decretul de revocare care o vizeaza. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri seara, dupa sedinta CEX, ca isi doreste in fruntea Justitiei un magistrat. Catalin Radulescu propune EXCLUDEREA Anei Birchall: Vrea sa legitimeze actiuni mafiote si criminale - VIDEO ”Dupa cum stiti, conform deciziei CCR, doamna Ana Birchall a fost revocata din fruntea Ministerului Justitiei. Decizia CCR a fost luata in urma analizei pe punctele de vedere si a conflictului constitutional dintre premier si presedinte. Pe baza acestui conflict a fost luata decizia revocarii. Mi-as dori ...