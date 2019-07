Viorica Dancila a batut cu pumnul in masa in ședința de Guvern: acuzații dure in scandalul de la CNAS

Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la Palatul Victoria, in debutul sedintei Executivului, ca este intolerabila si inacceptabila situatia de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

„Modul in care au fost gestionare problemele de CNAS ete inacceptabil . E intolerabila atitudinea dispretuitoare a celor responsabili sa explice oamenilor de ce sistemul informatic nu functioneaza. Am decis schimbarea presedintelui interimar CNAS. Astept de la noul presedinte solutii si impreuna cu ministrul Sanatatii sa actioneze pentru cresterea serviciilor medicale. CNAS este o institutie-cheie in cadrul sistemului de sanatate din Romania iar una din misiunile noii conduceri e sa se asigura ca fondurile alocate sanatatii sunt eficiente”, a zis Dăncilă.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat luni că raportul întocmit în urma controlului de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate va fi gata în următoarele 7 zile, urmând a fi depus pe masa procurorilor DNA deoarece „există fapte de natură penală”. Controlul a început in iunie.

Pe 10 iulie 2019, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţa oficial că platforma informatică a asigurărilor de sănătate este indisponibilă, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.