Viorica Dancila a cedat. Și-a dat demisia din funcția de președinte PSD. Marcel Ciolacu este interimar

Aproape de miezul nopții Viorica Dăncilă a cedat presiunii enorme din interiorul partidului și și-a anunțat demisia din fruntea Partidului Social Democrat. Cu această ocazie, a fost dizolvat Biroul Permanent Naţional al partidului. Nou președinte interimar al PSD este Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, iar senatorul Paul Stanescu este noul secretar general interimar.