Viorica Dancila a cerut revocarea din functie a directorului CNAIR, Narcis Neaga

Prim-ministrul Viorica Dancila a cerut, luni, ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din functia de director general interimar al CNAIR, informeaza un comunicat al Guvernului transmis Agerpres. "In urma analizei din care au rezultat intarzieri nejustificate si un slab management al conducerii CNAIR in implementarea proiectelor de infrastructura de transport si avand in vedere determinarea Guvernului de a nu mai admite intarzieri in realizarea investitiilor, prim-ministrul Viorica Dancila a cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din functia de director general interimar al CNAIR", se arata in comunicat. Potrivit sursei citate, d ...