Viorica Dancila a dat lovitura in SUA: Acord cu Guvernul american pentru reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda

Guvernele României şi al SUA urmează să semneze marţi un acord pentru construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, au precizat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. Acordul va fi semnat de Cosmin Ghiţă, directorul Societăţii Naţionale Nuclearelectrica SA, şi secretarul american al energiei, Rick Perry, la ora locală 14.00.

Acordul cu americanii vine să anuleze înţelegerea pe care Nuclearelectrica a semnat-o, în luna mai, cu China General Nuclear Power Corporation şi CGN Central and Eastern Europe Investment, referitor la acordul investitorilor in forma preliminara cu privire la continuarea proiectului unităţilor 3 şi 4 de la Cernavoda. Acordul cu chinezii a fost contestat vehement de opoziţie, dar şi de Fondul Proprietatea, din cauza faptului că partenerul chinez se află sub sancţiunile Statelor Unite.

Statul român deține, prin Ministerul Energiei, un procent de 82,5% din acțiunile Nuclearlectrica, iar restul se tranzacționează pe bursă. Proiectul Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă datează din perioada comunistă, dar până acum nu s-a concretizat deoarece necesită ajutoare de stat consistente. Nuclearelectrica selectase grupul chinezi încă din 2014 pentru realizarea unităților în cauză. Proiectul urma să fie realizat printr-o companie mixtă de proiect, în care CGN va avea 51% din acțiuni, iar Nuclearelectrica 49%.