Viorica Dancila a decis cand va fi adoptat Codul Administrativ

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi cand va fi adoptat de Guvern Codul Administrativ prin OUG, dupa intalniri cu primari de la toate partidele din judet. "Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul administrativ. Vreau sa ii asigur pe toti primarii, indiferent de culoare politica, pentru ca vor beneficia toti, ca voi da Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, pentru ca am convingerea ca acesta va aduce ordine in sistemul administrativ", a declarat Dancila. Premierul Viorica Dancila: ''Guvernul va acorda sprijin astfel incat sa imbunatatim lucrurile'' Premierul a adaugat ca va fi dat OUG pentru Codul Administrativ "'proba ...