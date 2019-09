Viorica Dancila a declarat ce va face cu Guvernul Romaniei. Cine sunt noii ministri propusi in functii de conducere

În aceste momente, Viorica Dăncilă face declarații în presa centrală cu privire la Guvernul României.„Am decis să nominalizez reprezentanți ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDe care au înțeles că România are nevoie de stabilitate și dincolo de interesul personal sau de miza politică, importante sunt România și românii și au decis să respecte votul oamenilor din 2016 și programul de guvernare pe care ni l-am asumat împreună. Este important să continuăm guvernarea pentru a oferi stabilitate, să ne mobilizăm pentru consolidarea imaginii României în plan extern, mai ales în acest moment când trebuie să susținem reprezentantul nostru pentru Comisia Europeană. Pornind de la interesele României, pornind de la interesele românilor, am luat decizia de a nominaliza reprezentanți ai ALDE pentru cele trei portofolii vacante.”, a declarat Viorica Dăncilă.„Deci, voi transmite către președintele României următoarele nominalizări: Pentru portofoliul Mediului și viceprim-ministru, Grațiela Gavrilescu, Pentru portofoliul Energiei, domnul Ion Cupa, pentru portofoliul Relației cu Parlamentul, domnul Ștefan Băișanu. ​De asemenea, având în vedere că pe data de 12 septembrie expiră interimatul de la MAI și trebuie să pregătim, în primul rând, alegerile prezidențiale, dar să răspundem și provocărilor actuale, de asemenea, având în vedere că pe data de 18 septembrie expiră interimatul pentru Ministerul Educației Naționale iar funcția pentru vicepremier pentru probleme economice este vacantă, voi transmite către domnul președinte Iohannis următoarele propuneri de miniștri: Pentru MAI, domnul Dan Chirilă, actual secretar de stat în cadrul acestui Minister. Pentru Ministerul Educației Naționale, doamna Camelia Gavrilă. Pentru funcția de viceprim-ministru, domnul Dan Matei.