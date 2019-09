Viorica Dancila a incercat o lovitura sub centura pentru Tariceanu: negocieri cu un lider din ALDE

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a încercat o scindare a celor de la ALDE, după decizia lui Tăriceanu de a ieși de la guvernare. Daniel Zamfir, lider al senatorilor ALDE, a explicat faptul că a avut o discuție directă cu Dăncilă, în care aceasta i-a propus să preia șefia Senatului, dar a declinat oferta.

”Eu cred ca ALDE trebuie sa fie partidul indentificat cu lupta impotriva abuzurilor, asa cum a inceput, cu adevaratul liberalism, cu partidul care apara drepturile si libertatile oamenilor, cu lipsa compromisurilor care compromit. Nu sunt un taliban, nu sunt nici un naiv, stiu ca politica inseamna si compromis, insa cred ca acest compromis de acum ne poate distruge.

Voi ramane sa lupt pentru credinta mea in cele de mai sus (cu atat mai mult cu cat vad ca nu sunt singurul in ALDE care gandeste asa), nu se pune problema sa particip la vreun joc sau la vreo tradare, nu se pune problema sa accept sa fiu presedintele Senatului (i-am explicat aceste lucruri si doamnei premier cu care am avut o discutie extrem de corecta). Nu plec din ALDE dar spun ferm ca in ciuda neintelegerilor din guvernare si lucrurilor incorecte fata de ALDE nu vad de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decat Dancila-Teodorovici-Fifor!”, scrie Daniel Zamfir.