Viorica Dancila a numit noul sef al Fiscului. Iata cine a inlocuit-o pe Mihaela Triculescu

Mirela Calugareanu a inlocuit-o pe Mihaela Triculescu in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), conform deciziilor prim-ministrului publicate luni in Monitorul Oficial. Mirela Calugareanu a condus ANAF din vara anului 2017, pana in martie 2018. Calugareanu l-a inlocuit pe Bogdan-Nicolae Stan in 2017 si a fost inlocuita, la randul ei, de Ionut Misa, schimbat la inceputul acestui an cu Mihaela Triculescu. In prezent, Calugareanu este director general al directiei Bucuresti a ANAF. Dupa Darius Valcov, sefa ANAF va fi data afara - SURSE Mihaela Triculescu a fost numita la sefia Fiscului la inceputul acestui an. Recent ministrul Finantelor Eugen Teodorovici s-a declarat nemultumi ...