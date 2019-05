Viorica Dancila a participat la Marsul International al Vietii

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a participat, joi, in Polonia, la Marsul International al Vietii, care presupune parcurgerea, pe jos, a distantei de la Auschwitz la Birkenau. Evenimentul a fost dedicat memoriei evreilor din Balcani si Europa de Est, victime ale Holocaustului. Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, joi, la Marsul International al Vietii, eveniment educational anual, organizat in Polonia, si la Ceremonia comemorativa, alaturi de lideri ai comunitatii internationale, oficiali guvernamentali, reprezentanti ai cultelor religioase, organizatii de studenti si copii, anunta Guvernul. La eveniment au mai participat, alaturi de delegatia oficiala, David Saranga, ambasadorul Statului Israel in ...