Viorica Dancila a preluat PSD - SURSE

Premierul Viorica Dancila a preluat conducerea PSD, spun surse social-democrate, si este asteptata sa faca un anunt important in urmatoarele ore. Potrivit surselor, toti liderii PSD care sunt prin Bucuresti si ministrii se reunesc in sediul din Baneasa, de unde premierul va iesi sa faca o declaratie de presa despre viitorul partidului dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Dancila va face apel la unitate si la calm in partid, mai spun sursele citate. Cel mai probabil, maine se va convoca un CEX pentru a se oficializa conducerea interimara a PSD cu Viorica Dancila.