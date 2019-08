Viorica Dancila, a sustinut declaratii privind soarta Guvernului. Vom merge in Parlament si vom incerca sa obtinem sustinerea pentru continuarea mandatului

Premierul Viorica Dăncilă a susținut o declarație la Palatul Victoria, dupa ce Klaus Iohannis a anunțat că respinge în integralitate propunerile primite de la premier.ALDE a ieșit de la guvernare și PSD nu mai are majoritate în Parlament.Deschide discursul cu afirmarea faptului că există dezamăgire vizavi de spectacolul lui Klaus Iohannis, care nu si-a înțeles rolul constituțional, nici după cinci ani de funcție.Presedintele nu a înteles nici acum câtă nevoie are România de maturitate din partea clasei politice.E un comportament la fel de imatur și egoistca a lui Calin Popescu Tăriceanu. Unul abandonează Guvernul, altul blochează numirea miniștrilor.Vom merge în Parlament și vom încerca să obținem susținerea necesară pentru continuarea mandatului;Avem o responsabilitate față de țară si de români;Domnul Iohannis își aduce singur laude și ne garantează că România e o țară stabilă, în timp ce face tot posibilul să o destabilizeze.A reușit contraperformanța de a bloca de nenumărate ori Guvernul refuzând miniștrii după bunul plac.Susține că președintele nu și-ar fi înțeles rolul constituțional.Președintele are un comportament care sabotează Guvernul, a dat dovadă de imaturitate, ca și Tăriceanu.Viorica Dăncilă susține că va merge în Parlament și va încerca să obțină susținerea pentru continuarea mandantului pentru că are resposabilitate față de țară și față de români.De asemenea, susține că întelege că trebuie să se lupte cu toți acești bărbați de stat care nu au înțeles că lupta politică e pe proiecte, și nu pe cine țipă mai tare.Spune că va duce cu demnitate mandatul până la capăt pentru că are curajul să seuitam în ochii românilor.