Viorica Dancila a vorbit despre demisie

Premierul Viorica Dancila a explicat astazi de ce a ales sa nu demisioneze dupa alegerile europarlamentare. "Nu mi-am dat demisia pentru ca sunt un om responsabil, inseamna mult votul cetatenilor. A fost un vot masiv in 2016. Nu am voie sa imi dezamagesc colegii de partid si cetatenii. Cred in PSD si nu vreau sa repet ceea ce au facut altii, sa lase partidul intr-o situatie neplacuta prin demisia premierului. Viorica Dancila, dupa sedinta de Birou Permanent: Am discutat despre motiunea de cenzura Pentru ca eu cred ca Romania are nevoie de stabilitate. Intr-o perioada in care vedem ce se intampla in jurul nostru, noi trebuie sa fim un pilon de stabilitate. Detinem Presedintia Rotativa si ...