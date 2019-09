Viorica Dancila: ” Am credința ca moțiunea nu va trece!”

Premierul Viorica Dăncilă, a afirmat duminică, la Mamaia, că are credinţa că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului nu va trece pentru că în Parlament sunt “oameni de bună credinţă”. În plus, nu există alternativă, a spus premierul potrivit Agerpres. “Legat de cedarea guvernării, nu o să plecăm de la guvernare. Oamenii în 2016 ne-au dat The post Viorica Dăncilă: ” Am credința că moțiunea nu va trece!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.