Viorica Dancila: 'Am demonstrat ca pot fi premierul tuturor romanilor și am incredere ca pot fi și președintele de care aceasta țara are nevoie'

Președintele PSD Viorica Dăncilă a postat un mesaj de mulțunire pe pagina personală de Facebook, prin care le mulțumește colegilor de partid pentru încredere și susținere.

„Mulțumesc colegilor din Comitetul Executiv pentru puternica susținere arătată astăzi. Am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor și am încredere că pot fi și președintele de care această țară are nevoie.

Ura și dezbinarea nu ne vor duce înainte, iar din vendete politice și jocuri de imagine sterile românii nu câștigă nimic. Nici din pasivitate sau agresivitate. România nu are nevoie de un președinte care își amintește de misiunea sa doar în campanie, o dată la cinci ani.

România are nevoie de consens și dialog real, de construcție și stabilitate, are nevoie de un președinte care își iubește țara și care luptă pentru mai bine”, a scris”, a scris premierul pe pagina personală de Facebook .