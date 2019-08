Viorica Dancila: "Am facut propuneri pentru comisar european. Propunerile nu au fost respinse". Cine se afla pe lista premierului - VIDEO

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a declarat, intrebata despre posibilitatea ca Ramona Manescu sa fie nominalizata comisar european din partea Romaniei, ca deja a facut propunerile pentru aceasta functie si nu are nicio informatie de la presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca le-ar fi refuzat. „Am facut propuneri pentru comisar european. Propunerile nu au fost respinse. Nu. Nu am nicio informatie, nu am fost sunata de presedintele CE ca ar respinge propunerile pe care le-am facut. Daca va respinge, vom veni cu alte propuneri”, a afirmat Viorica Dancila, intr-o conferinta de presa sustinuta, joi, in judetul Arges. Pe 20 august, premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele Comisiei E ...