Viorica Dancila anunța doua decizii RADICALE, inainte de moțiunea de cenzura: 'Nu avem alternativa'

Viorica Dăncilă a anunțat, cu doar 3 zile înainte de votul moțiunii de cenzură, că a decis ca ședința de guvern să aibă loc abia vineri. Motivul: să nu se speculeze faptul că rectificarea bugetară ar reprezenta o ”mită” pentru ca moțiunea să nu treacă. În plus, premierul a precizat că s-a luat decizia ca în săptămâna imediat următoare moțiunii, în cazul în care acesta nu va trece, să meargă să ceară, în Parlament, votul pentru o remaniere a echipe sale, precum și o schimbare a programului de guvernare.

”Ca să nu fie niciun fel de suspiciune, de acuzații, am decis ca rectificarea să aibă loc vineri. Rectificarea e deja făcută, e pentru buna funcționare a primăriilor. Nu are alte capitole. Am decis să facem ședința de guvern după moțiune. Credem că moțiunea nu va trece.

Citește și: Victor Ponta aruncă bomba! ‘Voi propune PSD un nou premier’

Această moțiune vizează nu doar guvernul, ci și modul în care vom acționa ca partid. Dacă trece moțiunea, nu avem alternativă (n.r. în sensul că nu există nicio propunere de echipă guvernamentală din opoziție).

Dacă moțiunea nu va trece, săptămâna viitoare venim cu restructurarea guvernamentală și adaptarea programului de guvernare”, a decis Viorica Dăncilă.

Citește și: Scenariul care aruncă-n aer alegerile prezidențiale! Un colonel în rezervă spune cine va fi noul președinte .