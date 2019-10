Viorica Dancila anunța masura de URGENȚA dupa eșecul 112 in cazul Caracal: Sunt vizați 9.000 de angajați

Premierul interimar Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la evenimentul de semnare a proiectului „Multirisc Modul III", că peste 9.000 de angajați ai serviciilor de urgență vor urma cursuri de perfecționare și vor fi instruiți să intervină mai eficient pentru salvarea oamenilor aflați în pericol, conform Mediafax.

"Facem astăzi încă un pas decisiv pentru creșterea calității misiunilor de salvare în situații de urgență. Peste 9.000 de angajați ai serviciilor de urgență vor urma cursuri de perfecționare și vor fi instruiți să intervină cât mai rapid și eficient pentru salvarea oamenilor a căror viață este amenințată. În acest program de pregătire intră personal medical din serviciile de ambulanță și unități de primiri urgență și specialiști din inspectoratele pentru situații de urgență. Mai exact, cei care intervin pentru salvarea oamenilor, de fiecare dată când aceștia sunt în pericol. Este încă o măsură guvernamentală, care vine în continuarea demersurilor noastre de dotare cu mijloace de intervenție rapide, cu aparatură și instrumente moderne și de îmbunătățire a legislației în cazul situațiilor critice", a afirmat Viorica Dăncilă la Centrul Integrat pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului București.

"După cum știți, la finalul lunii iulie, a fost semnat Acordul-cadru privind furnizarea de elicoptere ușoare destinate misiunilor de căutare - salvare montană și intervenții medicale de urgență. A fost doar unul din pașii importanți pe care i-am făcut pentru dezvoltarea noului concept al managementului pentru situații de urgență – VIZIUNE 2020. De asemenea, am modificat legislația și am făcut progrese semnificative de îmbunătățire a sistemului național de apeluri de urgență 112. Am mulțumirea că în mandatul meu de prim-ministru am reușit să luăm toate aceste măsuri vitale pentru reducerea timpilor de răspuns și intervenția profesionistă în cazul evenimentelor care amenință viața. Oamenii au nevoie de intervenția rapidă a autorităților. Românii trebuie să aibă încredere că în situații critice, salvatorii sosesc la timp și intervin profesionist. Vreau să le mulțumesc tuturor salvatorilor: medici și asistente medicale, angajați ai inspectoratelor pentru situații de urgență!", a mai declarat premierul interimar.

Viorica Dăncilă a participat la evenimentul de semnare a proiectului „Multirisc Modul III", destinat îmbunătățirii pregătirii personalului IGSU, Serviciilor de Ambulanță, Unităților și Compartimentelor de Primiri Urgențe, Salvamont și Salvaspeo, alături de ministrul fondurilor europene, Roxana Mânzatu, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat și inspectorul general al IGSU, general de brigadă Dan-Paul Iamandi.