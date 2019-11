Viorica Dancila anunța moțiune simpla impotriva ministrului de Finanațe, Florin Cițu. Cand va fi depusa

Viorica Dăncilă și PSD vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului de Finanțe, Florin Cîțu. Anunțul a fost făcut miercuri seara de Viorica Dăncilă la Antena 3. Tot săptămâna viitoare, Viorica Dăncilă intenționează să își prezinte programul prezidențial, iar vineri va susține un discurs final, după cum a anunat chiar ea în emisiunea televizată. ”Mâine The post Viorica Dăncilă anunță moțiune simplă împotriva ministrului de Finanațe, Florin Cîțu. Când va fi depusă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.