Viorica Dancila, anunt despre candidatul PSD: Va intra in turul al doilea

Presedintele PSD Viorica Dancila a facut o serie de declaratii referitoare la alegerile prezidentiale si la candidatul pe care il va avea PSD, despre care spune ca va intra in turul al doilea. "In cadrul CEx a fost un vot in care, cu o singura exceptie, toti colegii au hotarat sa avem candidat propriu. Am vorbit cu domnul Calin Popescu Tariceanu la telefon, voi avea o intalnire cu dansul. E important sa avem un candidat unic, acest lucru ne da sanse mult mai mari, se mai adauga procente. Un candidat unic sustinut poate de mai multe partide politice, dar acest lucru il vom discuta. (...) Consider ca dincolo de orgolii personale, consider ca partenerii nostri de la ALDE tin la guvernare, s-au impl ...