Viorica Dancila anunta ca nu demisioneaza din functia de premier

Premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, la sediul central al PSD din Ion Ionescu de la Brad, ca nu demisioneaza din functia de premier.

Aceasta a iesit din sediul PSD impreuna cu ministrii Eugen Teodorovici si Sorina Pintea.

Intrebata daca va demisiona, Dancila a raspuns: „Nu am de ce. Am in spatele meu atatia romani care au incredere in acest guvern. S-a votat pentru europarlamentare, nu pentru parlamentare. Daca cineva vrea sa plece guvernul, depune motiune de cenzura”.

