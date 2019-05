Viorica Dancila anunta cand va fi sedinta comuna dintre Israel si Romania

Viorica Dancila Benjamin Netanyahu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Israelului va avea loc „in viitorul apropiat” si ca premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a spus ca reuniunea ar urma sa fie primul eveniment comun dupa formarea guvernului din Israel. „Am avut o discutie telefonica cu dl Netanyahu, l-am felicitat pentru rezultatul alegerilor, am vorbit despre sedinta comuna. Se va realiza, ne va sprijini si dl ambasador (David Saranga, ambasadorul israelian la Bucuresti - n.red.) si este o sedinta in care se intalnesc prietenii. Urmeaza sa stabilim in curand data. In viitorul apropiat, dupa formaraea Guvernului. Dl prem ...