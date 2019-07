Viorica Dancila anunta DEMITEREA sefului CNAS

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat ca marti, 23 iulie, il va demite pe presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, daca acesta nu isi va da demisia. Dancila a afirmat ca a cerut ministrului Sanatatii sa propuna un inlocuitor. "Astazi am trimis corpul de control la CNAS. Dupa cum stiti, am cerut demisia presedintelui CNAS. Maine, daca nu isi va prezenta demisia, il demit. Am cerut o nominalizare de la ministrul Sanatatii", a declarat Viorica Dancila, la Antena 3. Acuzatii GRAVE facute de Sorina Pintea: CNAS a blocat ani de zile functionarea sistemului informatic Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a declarat joia trecuta, pentru AGERPRES, ca n ...