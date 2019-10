Viorica Dancila anunta discutii cu Ursula von der Leyen: Premierul interimar ar putea face a treia propunere de comisar european

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat că va avea o discuţie cu preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind o a treia propunere de comisar european, transmite Agerpres.

Întrebată duminică de jurnalişti, dacă va face şi o a treia propunere de comisar european, ea a răspuns: "Voi avea o discuţie cu doamna preşedinte în acest sens, dar un lucru e clar, indiferent câţi vor fi cei care se vor coaliza împotriva mea şi vreau să le transmit prin intermediul dumneavoastră un lucru - am văzut că de la zi la zi mai vine câte un lider care să se coalizeze împotriva premierului interimar şi a candidatului din partea PSD. Mă voi lupta până la capăt cu ei toţi, pentru că alături de mine sunt foarte mulţi români cărora nu avem dreptul să le spulberăm speranţa în ziua de mâine şi nu am nicio problemă, mă voi lupta cu ei toţi, indiferent de acuzaţiile şi jignirile pe care le aduc în fiecare zi. (...) La toţi mă refer, inclusiv la preşedinte şi vreau să-i spun preşedintelui un lucru - nu noi am fost un Guvern eşuat, dânsul a avut o preşedinţie care a eşuat".Ea a spus referitor la discuţia avută de Iohannis cu von der Leyen că acesta gândeşte în logica unui candidat la prezidenţiale şi nu a unui şef de stat."Am văzut că a avut grijă tot acelaşi preşedinte al României, care gândeşte în această logică a candidatului şi nu a preşedintelui, am văzut că a avut o discuţie cu doamna preşedinte al Comisiei Europene şi a avut grijă să spună să nu accepte candidatul PSD, deci exact aceeaşi logică a PNL care trebuie să ducă problemele interne şi la Bruxelles, pentru că importat e ce se întâmplă cu ei, nu ce se întâmplă cu această ţară", a susţinut Dăncilă.