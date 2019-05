Viorica Dancila anunta masuri la unul dintre cei mai mari angajatori din Romania: Vine raportul de control la CEO

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Târgu Jiu, că peste două săptămâni va fi publicat raportul Corpului de Control al Guvernului, după controlul la Complexul Energetic Oltenia. Primul ministru a identificat și principalele probleme ale CEO, transmite Mediafax.

„Corpul de Control al primului ministru a efectuat un control la Complexul Energetic Oltenia, peste două săptămâni am rezultatele controlului și îl voi face public", a spus premierul Viorica Dăncilă, după o vizită la Complexul Energetic Oltenia.

Aceasta a vrut să vadă realizările, dar și situația actuală a complexului.

„Am vrut să ascult provocările la care trebuie să răspundă Complexul Energetic Oltenia, provocări la care Guvernul României vrea să fie o soluție. Am discutat cu conducerea Complexului, cu liderii de sindicat, am ascultat opinia fiecăruia, am identificat principalele două probleme, acestea sunt legate de certificatele de CO2, o altă problemă este legată de investiții, o altă problemă este legată de faptul că media de vârstă este de 50 de ani și că trebuie să aducem tineri care să ducă mai departe acest specific. Am discutat despre învățământul dual, unde Complexul Energetic Oltenia este implicat, dar și de pregătirea tinerilor în școli profesionale, care cred eu că reprezintă o soluție pentru a putea continua activitatea în Complexul Energetic Oltenia”, a spus Dăncilă.

Premierul a precizat că Ministerul Energiei trebuie să ia legătura cu viitorul comisar european pentru energie, astfel încât să fie găsite pârghii care să compenseze financiar costurile foarte ridicate a certificatelor de CO2.

În același timp, Dăncilă și-a exprimat convingerea că europarlamentarii vor ridica problema certificatelor de CO2 și pe amendamentele pe care le vor depune în cadrul Comisiei pe Energie, astfle încât să poată fi atenuat costul „într-adevăr foarte ridicat al certificatelor de CO2”.