Viorica Dancila anunta ordonante de urgenta pentru violatori și pedofili: „Voi duce un adevarat razboi”

Premierul Viorica Dăncilă anunţă că Guvernul va adopta mai multe ordonanţe de urgenţă ca urmare a cazului de la Caracal. "Am spus că nu mai intervin în justiție, dar eu cred că este necesar, o obligație morală, să dau această OUG în care să avem închisoare pe viață pentru crime, să înăsprim pedepsele pentru violatori