Viorica Dancila, anunturi oficiale, dupa CExN PSD

Viorica Dancila face anunturi oficiale, dupa sedinta CExN de vineri, 23 august 2019. "Am abordat mai multe puncte importante pentru partidul nostru. Un prim aspect se refera la Congresul PSD pentru validarea candidatului la alegerile prezidentiale. Am discutat despre probleme organizatorice, despre participarea membrilor de partid din judete, am discutat despre modul in care se va realiza Congresul. Tot in cadrul CEx am discutat despre organizarea pentru castigarea alegerilor prezidentiale, organizare pe fiecare localitate in parte, modul in care fiecare presedinte de organizatie se va implica, va monitoriza organizarea din fiecare comuna, oras, sau municipiu. Am discutat despre relatia PSD-ALDE ...