Viorica Dancila, apel catre ministrul Educației: Nu se mai poate intarzia in inerție și apatie!

Fostul premier, Viorica Dăncilă, îi cere ministrului Educației, Monica Anisie, să comunice cu elevii și părinții, asta pentru că oamenii nu știu ce urmează și ce se va întâmpla cu anul școlar.

”Școlile din România stau închise de trei săptămâni. Și tot de trei săptămâni Ministerul Educației și Cercetării n-a venit cu niciun mesaj clar pentru elevi, părinții elevilor și profesori.

Am văzut până acum vagi recomandări pentru școală online sau școală TV, dar nu am văzut un efort instituțional organizat, nu am văzut decizii și nu am văzut nici măcar schițarea vreunei perspective. Cum și când se va recupera materia restantă? Se va prelungi anul școlar? Lucrează Ministerul la soluții în acest sens? Ce vor face elevii claselor a VIII-a și XII-a, care ar trebui să dea în două-trei luni evaluarea națională, respectiv bacalaureatul? Ce se întâmplă cu înscrierile la grădiniță sau la clasa pregătitoare? Cum va fi cu înscrierile / admiterile la facultate?

Sistemul de învățământ e practic neguvernat în aceste săptămâni, iar acest lucru afectează milioane de părinți și copii. Nu se mai poate întârzia în inerție și apatie!

Solicit Ministerului să vină cu un plan concret pentru anul școlar, dar și cu o soluție pe termen scurt pentru a organiza învățământul la distanță – peste tot unde se poate. Materia rămasă poate fi comprimată, durata anului școlar poate fi puțin prelungită, examenele reprogramate, astfel încât criza coronavirusului să nu afecteze grav procesul educațional. E nevoie de leadership, de asumarea unor decizii și de mobilizarea întregului sistem educațional pentru a-și îndeplini misiunea – aceea de a fi tot timpul în serviciul elevilor.”, scrie Viorica Dăncilă.