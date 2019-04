Viorica Dancila are un nou look! Iata cum arata acum premierul Romaniei - FOTO

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila are un nou look! Aceasta a aparut in cursul zilei de ieri, la intalnirea cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu, cu o noua coafura, fapt ce nu a putut trece neobservat. Premierul a renuntat la coafura cu coc si si-a lasat parul liber, pana la umeri, pieptanat cu carare pe o parte. Ea ne obisnuise cu parul strans mereu in coc. Vezi si: Premierul Viorica Dancila: ''Incepand de astazi, asiguram finantarea pentru proiecte de investitii'' In schimb, celelalte elementele ale imaginii sale publice au ramas neschimbate: brosa de la piept este la locul ei, iar tinuta conservatoare si discreta este aceeasi. Daca ti-a placut artic ...