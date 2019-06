Viorica Dancila: Asteptam ca presedintele Iohannis sa promulge Legea pensiilor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Legea pensiilor trebuie dusă la bun sfârşit şi aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să promulge acest act normativ.

"Legat de pensii, ştiţi foarte bine că pentru noi salariile şi pensiile au reprezentat o prioritate şi chiar la 1 septembrie creşte punctul de pensie la 1.265 lei şi pensia minimă la 704 lei. Deci, ceea ce am promis am şi realizat, nu am făcut o promisiune şi nu am acoperit-o din punctul de vedere al pensiilor. Legea pensiilor este o lege aşteptată, s-a lucrat foarte mult la Legea pensiilor şi bineînţeles că aşteptăm ca preşedintele Iohannis să promulge această lege", a afirmat Dăncilă duminică seară, la Antena 3.Ea a spus că şeful statului a pus de multe ori obstacole în activitatea Guvernului."Aşteptările noastre au fost de fiecare dată către normalitate, dar am văzut că preşedintele de cele mai multe ori a încercat şi a reuşit în multe din situaţii să pună obstacole în activitatea Guvernului, fie că vorbim de numirea unor miniştri, fie că vorbim de obstacole pe care le-a pus legilor adoptate în Parlament. Vedem ce se întâmplă cu Legea pensiilor şi bineînţeles că atunci când ne-am asumat ceva, trebuie să ducem la bun sfârşit", a adăugat Dăncilă.