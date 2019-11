Viorica Dancila atenționeaza șefii PSD: Vom discuta altfel dupa turul 2!

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat marți la TVR 1 că în ședința CEX nu s-a pus problema schimbării șefilor de filiale cu rezultate slabe dar „vom discuta altfel” după finala prezidențială când fiecare județ trebuie să aducă 50% plus 1 din voturi pentru candidatul partidului.

„La CEX s-a cerut ca in organizatiile cu rezultate slabe sa se regrupeze, sa se organizeze mai bine, sa mearga din casa in casa. Scorul este al PSD. Candidatul Dancila a fost in fiecare judet aproape, a stat intre oameni. Cred ca au fost probleme legate de organizare. A fost o diferenta foarte mica in Vaslui, am discutat cu dl Buzatu, stie unde s-a pierdut, vom incerca sa recuparam in turul 2 . Fiecare organizare trebuie sa obtina 50% plus unu. Atunci vom discuta altfel. Sunt motive diferite de la organizatie la organizatie”, a zis Dancila.

