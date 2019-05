Viorica Dancila: Au fost foarte multe discutii legate de justitie

Viorica Dancila 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila recunoaste ca discutiile pe Justitie au decredibilizat partidul. "Am discutat cu membrii PSD de la Camera si de la Senat. Toti vor sa mergem mai departe sa trecem peste aceasta problema dificila, sa ne apropiem de cetateni pentru a vedea care sunt solutiile din punct de vedere economic si social. Am discutat, au fost multe luari de cuvant si consider ca acesta este modul in care trebuie sa procedam. Viorica Dancila face apel la reconciliere Da, multi considera si eu consider ca au fost foarte multe discutii legate de justitie. S-a realizat 73% din programul de Guvernare, dar mereu atentia a fost pe justitie si asta a nemultumit electoratul. De asta cred ca trebuie sa ...