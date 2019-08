Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu si Victori Ponta, discutii despre coalitia de guvernare

Dancila Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta se intalnesc astazi ca sa discute despre coalitie de guvernare. Cei trei vor discuta despre formula in care vor merge mai departe in coalitia de guvernare. Discutiile vor continua in week-end. Discutiile au loc in contextul in care ALDE si-a aratat nemultumirea fata de rectificarea bugetara facuta de PSD, si anume realocarea unor sume de la ministere considerate prioritare (Educatie, Sanatate si Transporturi) si taierea investitiilor. Viorica Dancila, despre rectificarea bugetara: '' Guvernul nu va taia veniturile romanilor'' Negocierile coalitiei de guvernare cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, in perioada aceasta vin in cont ...