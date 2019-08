Viorica Dancila, candidat la prezidentiale: „Voi ramane mereu alaturi de oameni. Voi lupta pentru fiecare roman”

dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Social-democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au decis desemnarea oficiala a Vioricai Dancila drept candidat al partidului la prezidentiale, anuntul fiind facut de secretarul general al PSD Mihai Fifor. „Imi iau puterea si energia de aici, dintre oameni”, a spus Viorica Dancila, dupa desemnarea sa. „Acest Congres este despre Romania si despre PSD, despre cum ne scriem pe mai departe povestea si istoria tarii. Sunt sotie, sunt mama, am o familie frumoasa pe care o iubesc enorm. Cred in familie, in Dumnezeu, in munca si in cinste. Cred enorm in oameni, in poporul roman. Orice lucru pe care l-am facut si orice decizie pe care am luat-o a fost pentru a ajuta mame, copii, ...