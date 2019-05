Viorica Dancila: Candidatura la prezidențiale trebuie discutata in partid / UPDATE

UPDATE Într-o intervenție în emisiunea Obiectiv de la Antena 3, realizată de jurnalista Oana Zamfir, Viorica Dăncilă și-a nuanțat declarațiile precizând că este convinsă că Liviu Dragnea se va consulta cu membrii CEX înainte de a face anunțul de duminică seara, pentru că și până acum “toate deciziiile s-au laut în partid”. Premierul Viorica Dăncilă The post Viorica Dăncilă: Candidatura la prezidențiale trebuie discutată în partid / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.