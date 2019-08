Viorica Dancila cauta interimari in locul ministrilor ALDE - SURSE

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD se reuneste astazi intr-o sedinta de urgenta a Comitetului Executiv National, incepand cu ora 17.00, la Palatul Victoria. Convocarea CEx vine in contextul deciziei ALDE de iesire de la guvernare, dupa ultima discutie purtata de liderii coalitiei luni dimineata. Potrivit unor surse din interiorul PSD, Viorica Dancila a convocat CEx cu scopul de a informa liderii partidului despre retragerea ALDE de la guvernare. PSD va continua guvernarea chiar si in cazul plecarii ALDE - SURSE In sedinta urmeaza sa se decida si care vor fi ministrii desemnati sa asigure interimatul pe portofoliile detinute pana in prezent de reprezentantii ALDE. Sedinta de urgenta vine in contextul in care si ALDE are sta ...