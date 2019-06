Viorica Dancila cere o ancheta urgenta in cazul fetitei date in adoptie unei familii din SUA

Premierul Viorica Dăncilă a cerut sâmbătă efectuarea unei anchete în cazul fetiţei ridicată de acasă pentru a fi dată în adopţie unei familii din SUA, subliniind că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancţionate. "Am cerut de urgenţă o anchetă în cazul Sorinei, în condiţii de calm şi strictă respectare a legii, precum şi consiliere psihologică pentru copil. Integrarea fetiţei într-o familie şi un cămin în care să crească frumos înseamnă normalitate şi ar trebui să fie prioritatea noastră absolută. Cu sentimentele şi sănătatea emoţională a unui copil nu trebuie să se joace nimeni, cu atât mai puţin să o convertească într-o miză politică. Sunt mamă, eu însămi am trecut printr-un proces de adopţie şi ştiu foarte bine ce înseamnă. Condamn cu vehemenţă orice formă de abuz şi nerespectare a drepturilor copilului şi vă asigur de toată implicarea mea în acest caz, precum şi de sancţionarea celor ce vor fi găsiţi vinovaţi", a declarat Dăncilă, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook. Fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă a fost dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română. Ea locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de fetiţă în ultimii şapte ani. Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfăcut contractul de muncă, iar autorităţile au considerat că fata stă ilegal la domiciliul acesteia. În imaginile înregistrate de soţul femeii apare fetiţa de 8 ani, care plânge şi se zbate pentru a rămâne alături de asistenta maternală, căreia îi spune ''mama''. Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi menţionează într-un comunicat de presă că nu au fost informaţi cu privire la operaţiunea de preluare a minorei desfăşurată vineri la familia din Baia de Aramă şi nici nu a fost solicitată prezenţa vreunui reprezentant al instituţiei în cadrul acestei operaţiuni. Pe de altă parte, reprezentanţii Poliţiei au informat că numărul poliţiştilor care au participat la misiunea de dare spre adopţie a fetiţei de 8 ani din Baia de Aramă a fost stabilit după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoţional puternic. Potrivit sursei citate, poliţiştii IPJ Mehedinţi au fost delegaţi de procurorul de caz să pună în executare un mandat de percheziţie într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova. "Percheziţia a avut loc într-o locaţie unde se afla un minor care a fost dat spre adopţie prin hotărâre judecătorească definitivă", a informat IGPR. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Cătălina Matei, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a demarat o anchetă în cazul fetiţei din Baia de Aramă * Budăi, despre cazul fetiţei date în adopţie: Am cerut un raport de la DGASPC; cel mai important, acum, e să ne ocupăm de starea copilului * Dăncilă, despre fetiţa dată spre adopţie: Am vorbit cu ministrul Muncii şi cu ministrul de Interne să demareze o anchetă