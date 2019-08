Viorica Dancila- conferinta pentru a decide soarta Guvernului

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila va sustine miercuri seara, la Palatul Victoria, de la ora 20.30, o declaratie de presa pe tema situatiei Guvernului, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu accepta niciun ministru propus de PSD si a cerut premierului sa mearga in Parlament pentru un vot de incredere. Breaking news! Gratiela Gavrilescu si Viorel Ilie au demisionat din Guvern. Premierul se grabeste cu interimatele ALDE a iesit de la guvernare si PSD nu mai are majoritate in Parlament. Unchiul Alexandrei beneficiaza de protectie de la MAI. Acesta este insotit intotdeauna de un luptator al Jandarmeriei si are un SUV Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si In ...