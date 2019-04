Viorica Dancila: Datele INS arata o creștere economica și a valorii PIB

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat ca ultimele datele ale Institutului National de Statistica (INS) arata o crestere economica a Romaniei. ”Datele recente ale INS arata o reluare a cresterii economice si a valorii PIB. In trimestrul 4 al anului precedent cresterea PIB este cu 0,9% mai mare decat in anul precedent. De asemenea, INS a revizuit si valoarea PIB, in crestere cu 10,7% fata de anul 2017. Cresterea reala a PIB se mentine la 4,1%. Viorica Dancila, la lansarea Campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!'': ''Guvernul este alaturi de romanii de pretutindeni'' Investitiile din economie au depasit 200 de miliarde de lei, fata de anul precedent cand erau de 170 de milioa ...