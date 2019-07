Viorica Dancila: "Declar razboi impotriva criminalitatii". Aceasta a anuntat trei schimbari legislative majore dupa cazul din Caracal

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca a cerut trei schimbari legislative de urgenta. "Am cerut registrul persoanelor cu agresiuni sexuale la activ si monitorizarea lor continua acolo unde a existat un precedent. Am cerut ca zilele urmatoare sa se puna in aplicare registrul agresori sexuali”, a zis Dancila. Premierul a spus ca i-a mai cerut ministrului interimar al Internelor sa urgenteze proiectul de lege privind depistarea persoanelor disparute. „Este in avizare la minister. Voi solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acest proiect”, a zis ea. Sefa Guvernul a zis ca i-a mai cerut lui Raed Arafa un plan de ma ...