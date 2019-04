Viorica Dancila, declaratii de ultima ora: ''Am marit bugetul pentru educatie cu aproape 47% in acest an''

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat masurile pe care le-a luat Guvernul PSD-ALDE in domeniul educatiei. „Educatia este o prioritate a Guvernului PSD-ALDE, alaturi de Sanatate. Actionam pe mai multe planuri pentru a creste accesul copiilor la educatie de calitate. Am marit bugetul pentru educatie cu aproape 47% in acest an, am majorat considerabil salariile cadrelor didactice, ca modalitate de apreciere si de motivare a muncii de dascal, sustinem proiecte de investitii in scoala romaneasca, de la crese si gradinite pana la universitati”. Stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...