Viorica Dancila, declaratii de ultima ora. Nu imi voi da demisia - LIVE TEXT

In aceste momente Viorica Dancila face declaratii la sediul PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Buna ziua, am convovat o parte din liderii PSD, o parte din ministri pentru a decide in aceste momente importante Condamnarea lui Liviu Dragnea este un moment dificil pentru partid si familia sa AM convocat pentru marti,ora 18.00 CEX Nu imi voi da demisia Vreau sa multumesc electoratului pentru votul dat Voi face o analiza sa vedem unde am gresit si cum putem recastiga electoratul, Vom continua programele pe care le-am inceput Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. viorica da ...