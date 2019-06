Viorica Dancila, declaratii dupa sedinta PSD: Nu s-a pus problema taierilor de salarii - LIVE TEXT

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila face in aceste momente declaratii, dupa sedinta PSD: Am discutat despre motiunea de cenzura Am discutat despre Congres, despre puncte din programul din guvernare Am trimis propunerea de vicepremier presedintelui Klaus Iohannis. Nu cred ca domnul presedinte va avea ceva impotriva doamnei Ana Birchall Dupa ce Viorel Stefan isi va finaliza mandatul, la sfarsitul lunii iulie, vom propune presedintelui un alt nume. Atunci vom lua o decizie, daca vom face o remaniere extinsa sau vom ramane la cele doua portofolii Guvernul trebuie sustinut de coalitie pentru a pune in aplicare programul de guvernare Referitor la plangerea penala anuntata de Florin Citu, eu cred ca oamenii nu ...