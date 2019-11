Viorica Dancila, declaratii la sediul PSD. Ce i-a transmis aceasta presedintelui Romaniei

În aceste momente, Viorica Dăncilă face declarații la sediul central al Partidului Social Democrat.,,Ne îndreptăm spre un monopol de putere al președintelui Iohannis, care vrea puterea absolutăLa 30 de ani de la căderea comunismului, vedem un președinte dictator care vrea puterea să o folosească împotriva celor care nu gândesc ca el.Am văzut că Rareș Bogdan, mesagerul lui Iohannis, a amenințat cu procurorii. Eu nu am o problemă să discut cu procurorii. Dar Klaus Iohannis trebuie să le explice românilor într-o dezbatere de ce a făcut așa cevaÎi cer domnului Iohannis să iasă public să dea explicații țării de ce Rareș Bogdan, purtătorul de mesaj al lui Klaus Iohannis, are informații despre ce vor să facă procuroriiToate aceste lucruri trebuie să ne îngrijoreze pentru că arată că avem un președinte dictator (…) ce își trimite mesagerii să amenințe cu dosare penale și discuții cu procuroriiEste un lucru fără precedent pe care nimeni nu trebuie să îl accepte. Azi e Viorica Dăncilă, mâine poate fi și un român care nu este de acord să ie se taie pensia sau salariulAvem un președinte antieuropean, un președinte dictator care vrea să ne întoarcă în comunism.(despre Florin Cîțu) De ce acum sunt două bugete, este o gaură, dar nu am găsit nimic din programul lor de guvernare (…) Vin cu o politică de austeritate și vor să o justificeVreau o dezbatere foarte aplicată, constructivă. Noi doi care am ocupat funcții la cel ami înalt nivel trebuie să venim cu un raport de activitate.În decursul celor 30 de ani au fost dezbateri și avem această datorie din respect pentru români. Vrem ca președintele să le arate respect.Am credința că procurorii voor aduce lumină în dosarul 10 august. Îmi doresc ca dosarul să fie elucidat cât mai repede. Au fost jandarmi care au greșit, care vor plăti pentru greșelile lor, precum și grupul violent de protestatatari, dar este complet incorect să dai vina pe o instituție întreagă.Nu am ce să le spun anchetatorilor. Atunci eram în concediu timp de patru zile, pe care președintele mi l-a contestat la CCR.Nu o să vedeți pe Viorica Dăncilă încălcând legea. Nu am declarat ceasul în declarația de avere pentru că nu depășește valoarea pentru a fi trecută în declarația de avereDomnul Iohannis trebuie să-și asume istoria partidului, partid care a adus multe lacrimi pe fața pensionarilor și salariaților."

Despre cele patru case:



„Totul are justificare. Două dintre ele au venit de la părinţi. Un apartament este modest, la Videle şi o casă de la socri, casă de la ţară. Eu tot ceea ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu”.

Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanţa