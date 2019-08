Viorica Dancila, desemnata oficial candidat la prezidentiale: “Voi fi primul presedinte femeie al Romaniei!”

Viorica Dăncilă a fost lansată oficial drept candidată a PSD la Președinția României. Cei prezenţi au votat în unanimitate pentru pentru desemnarea Vioricăi Dăncilă, votul fiind exprimat prin ridicarea mâinii. În faţa a peste o mie de delegaţi PSD, dar şi a preşedintelui PES, Serghei Stanishev, invitat de onoare la Congresul PSD, Viorica Dăncilă a The post Viorica Dăncilă, desemnată oficial candidat la prezidenţiale: “Voi fi primul preşedinte femeie al României!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.