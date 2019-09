Viorica Dancila, despre avantajele pe care le are in fața adversarilor: 'Iubesc oamenii. Aș fi primul președinte care a deținut și funcția de premier'

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit joi, la sediul BEC unde și-a depus candidatura pentru prezidențiale, despre avantajele pe care ea le are în fața celorlalți candidați înscriși în cursa pentru prezidențiale.

„(...) Pentru mine este important ce se întâmplă cu femeile, cu copiii din această țară, ce se întâmplă cu părinții și bunicii noștri, pentru că empatizez și iubesc oamenii. Îmi iubesc foarte mult țara și de fiecare dată o reprezint cu demnitate. Mai mult decât atât, sunt un om care întotdeauna a spus că este nevoie de consens. Nu sunt un om care să prefere toată această agitație politică, tot acest joc politic, chiar dacă acesta se face în detrimentul cetățenilor. Și mai am un avantaj pe care vreau să-l scot în evidență. Am demonstrat că pot conduce un guvern care are a doua cea mai mare creștere din Europa, am demonstrat că pot conduce președinția rotativă a Consiliului UE și să obțin un succes pentru țara mea, sunt premier...Deci, întotdeauna voi avea în vedere și activitatea guvernamentală, indiferent de culoarea politică a guvernului. Aș fi primul președinte care a deținut și funcția de premier”, a spus Dăncilă, la sediul BEC.