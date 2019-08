Viorica Dancila despre Calin Popescu Tariceanu: "Nu poti sa fii si la guvernare si in opozitie"

Premierul Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat, ca raspuns acuzatiilor lui Calin Popescu Tariceanu, ca un partid nu poate sa fie si la putere si in Opozitie, iar perceptia publica este legata de coalitie, nu doar de PSD. Dancila a mai spus ca are responsabilitatea de a asigura stabilitatea. "Nu poti sa fii si la guvernare si in Opozitie, este responsabilitatea intregii aliante. Perceptia publica este despre coalitie si guvernare. Cifrele demonstreaza ca nu e perfect, dar e guvernare eficienta. Cat suntem a doua tara cu cea mai mare crestere economica, dupa Ungaria, cred ca aceste lucruri arata ca guvernarea merge in directia buna, atata timp cat ne tinem promisiunile. O sa discut cu domnul Taricea, de ce ...