Viorica Dancila, despre cei care protesteaza in timpul vizitelor sale in tara: ''Tipa ''hotii''. Nu am furat in viata mea absolut nimic''

Premierul Viorica Dancila a declarat astazi, intrebata despre cei care protesteaza in timpul vizitelor sale in tara, ca este un plan, fiind vorba despre aceleasi persoane, care sunt "oameni slabi". "Sunt asa de usor de cumparat? Tipa `hotii`. Nu am furat in viata mea absolut nimic", a spus premierul. "Deja am vazut ca este un plan in care anumiti oameni ii intalnim, aceeasi oameni, in mai multe locuri. Stau si ma gandesc, sunt asa de usor de cumparat, chiar nu le pasa de impresia celor din jurul lor, chiar nu se gandesc cat de rau fac ca si imagine?", a spus la Zalau Premierul Viorica Dancila, intrebata despre cei care protesteaza in timpul vizitelor sale in terit ...