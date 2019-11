Viorica Dancila, despre cei care vorbesc limba engleza: 'Eu am criticat pe cei care intr-o limba de circulatie isi critica propria tara'

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că i-a criticat pe cei care, într-o limbă străină, îşi critică propria ţară, atunci când a spus că unii ţin mai puţin la această ţară. Ea a spus că-i apreciază pe cei care vorbesc limbi străine, fiind ”o resursă valoroasă pentru poporul român”, anunță news.ro.

”Îi apreciez foarte mult pe cei care cunosc limbi străine, fie că vorbim de engleză, franceză, germană. Sunt o resursă umană foarte valoroasă, o resursă valoroasă pentru poporul român. Eu am criticat pe cei care într-o limbă de circulaţie îşi critică propria ţară. Asta am spus atunci”, a declarat Dăncilă, marţi seară, la Antena 3, când moderatorul a întrebat-o: ”Dacă vă pun o întrebare în limba engleză, înseamnă că sunt mai puţin patriot?”

Dăncilă a declarat că a văzut de multe ori cum unii şi-au criticat propria ţară într-o limbă străină.

”Indiferent că ştii să vorbeşti o limbă străină, nu o folosi împotriva propriei ţări pentru că am văzut de foarte multe ori că în limba engleză sau franceză şi-au criticat propria ţară. Acesta a fost contextul, dar bineînţeles că au scos din context şi au făcut acest atac împotriva mea, aruncând cu atâtea pietre şi m-au jignit atât de mult încât m-am obişnuit. Cineva îmi spunea că conform Noului şi Vechiului Testament în pomul care dă roade nu daiu cu pietre, dar au dat cu foarte multe pietre. Dar dacă nu am nici case pe care să le justific, nici folosirea de fonduri europene în mod nejustificat, nu am schelete în dulap, nu am probleme cu justiţia, cu corupţia, atunci încearcă să vină cu alte jigniri şi cu alte acuzaţii care nu le fac cinste pentru că toate aceste jigniri şi toată această violenţă verbală sunt doar atributul oamenilor slabi. Oamenii puternici vin cu argumente, cu proiecte, iar eu îmi voi păstra acest mod de a fi. Nu am să jignesc, dar am să spun adevărul de fiecare dată”, a declarat liderul PSD.

Premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată, la Timişoara, de ce nu se descurcă în limba engleză, aceasta răspunzând că trebuie să fim mândri că suntem români.

”Legat de limba engleză, suntem în România, haideţi să fim mândri că suntem români. Să nu ducem în derizoriu anumite realizări ale guvernului” , a spus Dăncilă.

”Să ştiţi că unii poate vorbesc foarte bine limba engleză şi îi apreciez pe toţi care vorbesc engleză, franceză, germană, orice limbă străină. Dar ţin mai puţin la această ţară. În limba engleză se duc şi spun foarte uşor la Bruxelles ceea ce vrea să audă Bruxelles-ul, nu ceea ce, de fapt, ar trebui să susţină pentru această ţară. Eu sunt un pro-european convins, am fost europarlamentar 9 ani de zile, liderul delegaţiei europarlamentarilor, dar de fiecare dată mi-am susţinut ţara şi am obţinut rezultate. Faptul că vorbim bine sau mai puţin bine o anumită limbă străină… eu cred că este relevant. Dar mai relevant pentru români este ceea ce faci pentru ei şi cu câtă demnitate îţi reprezinţi ţara atât în ţara ta, dar mai ales în afara graniţelor ţării”, a completat Viorica Dăncilă.